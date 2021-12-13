Уфа, , 13:21 — REGNUM Более 90 тысяч голов гусей и уток потерял один из птицезаводов Башкирии из-за птичьего гриппа. Об этом 13 декабря сообщил вице-премьер Башкирии — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на совещании в правительстве республики.

Влюбленные гуси Дарья Драй © ИА REGNUM

Сообщается, что в Башкирии в текущем году возникли пять очагов опасных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы.

В начале октября текущего года в республике был выявлен вирус высокопатогенного гриппа птиц, в результате которого была зафиксирована массовая гибель птицы в сельхозпредприятии «Алтын-Каз» Туймазинского района.

«17 ноября очаг заболевания вспыхнул уже на территории Благоварского района. В результате племенной птицезавод «Благоварский» потерял более 90 тысяч голов гусей и уток, хозяйство фермера Аминова — 5 тысяч голов гусей», — приводит пресс-служба слова Фазрахманова.

Он напомнил, что в районах объявлен карантин, определены эпизоотические очаги и угрожаемая зона по этому заболеванию.

Сообщается, что в текущем году в России было зафиксировано 1692 очага заразных, в том числе особо опасных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы, при этом 295 очагов возникли в Приволжском федеральном округе.