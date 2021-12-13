Париж, , 13:18 — REGNUM По меньшей мере пять человек погибли в результате пожара, уничтожившего здание в Сен-Дени во Франции, сообщает ежедневная французская газета Ouest-France.

Пожар 12019

Пожар произошел во французском заморском департаменте Реюньон.

Личности погибших людей пока не установлены.

Кроме того, девять человек госпитализированы, более 300 жильцов эвакуированы, 100 квартир разрушены пожаром.

При поддержке муниципальных служб и Красного Креста около 200 человек были размещены в гимназии города.