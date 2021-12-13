Париж, 13 декабря 2021, 13:18 — REGNUM По меньшей мере пять человек погибли в результате пожара, уничтожившего здание в Сен-Дени во Франции, сообщает ежедневная французская газета Ouest-France.
Пожар произошел во французском заморском департаменте Реюньон.
Личности погибших людей пока не установлены.
Кроме того, девять человек госпитализированы, более 300 жильцов эвакуированы, 100 квартир разрушены пожаром.
При поддержке муниципальных служб и Красного Креста около 200 человек были размещены в гимназии города.