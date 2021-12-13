Москва, , 13:18 — REGNUM Доллар 10 декабря завершил неделю в минусе, хотя и удержался над уровнем 73 рубля заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Перед выходными (11−12 декабря) некоторое давление на американскую валюту оказал отчет из США, отразивший рост инфляции в соответствии с прогнозами, тогда как многие участники рынка ожидали еще более агрессивного скачка потребительских цен.

Сегодня, 13 декабря, пара доллар/рубль торгуется неподалеку от уровней закрытия 10 декабря, пытаясь развить отскок.

После утреннего подъема к локальным максимумам в районе $73,40 за баррель, нефть марки Brent не смогла продолжить рост и уже к началу европейской сессии вернулась на исходные позиции, отступив почти на 10 пунктов.

Это в сочетании с некоторым укреплением позиций доллара на международной арене препятствует росту российской валюты. При этом спрос на риск проявляется, но выглядит неустойчивым, что также сдерживает рубль.

Перспективы укрепления «россиянина» в предстоящие дни выглядят сомнительно, прежде всего, из-за приближающегося заседания ФРС, на который возлагают надежды долларовые быки.

Рынки уже учли в ценах ускорение сворачивания покупок активов, но многое также будет зависеть от риторики Центробанка, и если инвесторы расценят ее как достаточно ястребиную, ожидания по ставкам усилятся, что подтолкнет доллар к росту, и, соответственно, сыграет против рубля.

Ближайшей целью доллара выступает зона промежуточного сопротивления 73,50 руб., тогда как ключевым ориентиром остается отметка 74 руб., подтвердить пробой которой на прошлой неделе паре не удалось.

Риски для рубля сейчас смещены в южном направлении, а значит, угроза утраты уровня 73 руб. невелика», — считает эксперт.

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