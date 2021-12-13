Севастополь, , 13:17 — REGNUM Объекты торговли и услуг Севастополя могут оказаться под угрозой закрытия перед Новым годом из-за низкого уровня вакцинации против коронавируса. Об этом говорилось на аппаратном совещании в правительстве города 13 декабря.

Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

По данным, которые привела главный санитарный врач региона Севастополя Анна Мелюх, показатель вакцинации в сфере торговли в среднем составляет 50%, в сфере бытовых услуг — 70%, в сфере транспорта — также 50%, около 60% — в сфере культуры и жилищно-коммунального хозяйства. При том, что уровень вакцинации до конца декабря в этих и ряде других сфер деятельности должен достичь 80%.

«Видимо, новогодней торговли не будет у них. Будем вместе с Роспотребнадзором закрывать — и всё. А что делать остаётся, если не понимают? Да, непопулярно, некрасиво, но, тем не менее, были чёткие указания, когда принимали решение о вакцинации отдельных категорий — это понятное требование», — цитирует губернатора Михаила Развожаева «Новый Севастополь».

Глава региона дал поручение провести профилактическую работу с предприятиями транспорта и ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, Севастополь стал первым из регионов РФ, в котором уровень вакцинации от коронавируса превысил 80% взрослого населения.