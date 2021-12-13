Белгород, 13 декабря, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Новые почётные звания появились в Белгородской области. Положения о награждении и знаки отличия утвердили 13 декабря депутаты регионального заксобрания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облдумы.

Ева Гонсалес. Букет цветов. 1874

В Белгородской области отныне будут отмечать значительный вклад в развитие своей отрасли учителей, воспитателей, врачей, работников культуры и социальных работников. Почётное региональное звание планируется присваивать ежегодно, не более чем пяти жителям региона по каждому направлению, работающим в своей сфере не менее 15 лет. Кандидатуры к присвоению награды будут представлять главы администраций муниципалитетов.

Тружеников наградят медалями из серебра 925 пробы с частичным покрытием гальваническим золотом 999 пробы. Для каждого звания предусмотрено отдельное изображение: для учителя нанесут контуры чернильницы и пера, воспитателям — ладони человека и сидящей на ней птицы, на медали врача будет крест и чаша с обвивающей её змеёй, у работников культуры — лира и кинолента с художественной кистью, а для соцработников — голубь.