Пенза, , 13:36 — REGNUM В Пензенской области с 2022 года планируют выделять региональные гранты учителям математики и IT-технологий для реализации образовательных проектов. В год предоставят 10 грантов по 100 тыс. рублей, распорядился губернатор Олег Мельниченко.

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С помощью грантов педагоги смогут осуществить собственные образовательные проекты. Это позволит стимулировать учителей работать с детьми более активно и продуктивно, уверяет глава региона.

Пензенская область вошла в число пяти регионов, участвующих в 2021 году в федеральном пилотном проекте обучения школьников в возрасте 14 лет «живым» языкам программирования Python и Java. Образовательный процесс ведётся дистанционно, полностью за счёт федерального бюджета. Программа обучения составляет 144 академических часа.

Олег Мельниченко поставил задачу продолжить участие в подобных федеральных инициативах и выразил готовность предоставления софинансирования проектов, направленных на углубленное обучение школьников. Благодаря подобным проектам, повышается качество подготовки учеников.

«Важно, чтобы школьники не только показывали хорошие результаты на ЕГЭ, но и были заинтересованы участвовать и побеждать в предметных олимпиадах, создавать прочный задел знаний для получения специального образования», — добавил Мельниченко.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области в 2022 году современные многофункциональные устройства и ноутбуки поставят в 40 школ. В 2023 году обновят компьютерное и интерактивное оборудование в 70 образовательных организациях, в 2024 году — в 51 школе.

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