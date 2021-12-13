Подольск, Московская область, , 13:19 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Подольске. Об этом 13 декабря сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 159 человек. Следом за Подольском идут Красногорск и Мытищи, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 102 человек. На третьем месте расположилось Одинцово, где COVID-19 диагностировали у 98 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1999 новых случаев COVID-19.