Ростов-на-Дону, , 13:15 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтверждено 26 случаев смерти среди ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 декабря.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 14 женщин в возрасте от 47 до 83 лет и 12 мужчин в возрасте от 53 до 83 лет. Все пациенты заразились коронавирусом на фоне хронических заболеваний.

С начала пандемии справиться с COVID-19 не смогли 9155 жителей Ростовской области.

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