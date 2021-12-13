Москва, 13 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Лучшим вратарём недели в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признан голкипер нижегородского «Торпедо» Пётр Кочетков. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба лиги.

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В трёх матчах Кочетков отразил 94,52% бросков по своим воротам, а команда одержала три победы.

Лучшим защитником стал Егор Воронков из подольского «Витязя». На его счету четыре результативные передачи при общем показателе полезности «+5».

Лучшим нападающим признан шведский форвард «Барыса» Якоб Лилья. Он забросил пять шайб при общем показателе полезности «+4». На его счету два дубля и два победных гола.

Лучшим новичком в третий раз в карьере стал вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин. Он одержал с командой одну победу в двух матчах и отразил 98,21% бросков.