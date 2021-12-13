Чебоксары, , 13:13 — REGNUM В Чувашии предстоящая неделя обещает стать тёплой. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Метель в Чебоксарах ИА REGNUM

По его словам, ближайшие десять дней в республике сначала потеплеет, температура в среднем составит −7…−8 градусов, а затем вернутся холода. Синоптик-любитель отмечается, что в предстоящую декаду «сохранится положительная температурная аномалия», как было в первой декаде, когда, к примеру, в Чебоксарах в среднем температура составила — 4,5 градуса мороза, что на 2,5 градуса теплее климатической нормы.

С 14 декабря атлантические циклоны станут виновниками небольших снегопадов, которые буду идти время от времени. Наибольшие осадки прогнозируются в ночь с 16 на 17 декабря. Температура воздуха составит в эти дни — 1… — 6 градусов мороза.

С учётом того, порывы ветра не будут сильными, то до 20 декабря будет комфортная зимняя погода. После этого прогнозируется резкое похолодание: по предварительным данным, в третьей декаде декабря столбики термометров опустятся до — 15… — 20 градусов мороза, а с учётом сильного ветра будет ощущаться как 30-градусный мороз. К этому добавятся метель и снегопады.