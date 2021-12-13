Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM Учащиеся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции и ОРВИ могут уйти на зимние каникулы раньше срока. Об этом 13 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по образованию.

Зимние каникулы udachin001

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Как уточнили в ведомстве, сейчас там ведут мониторинг эпидемиологической ситуации в городе.

«В настоящее время мы наблюдаем за ситуацией. Решение будет принято в ближайшие дни», — отметили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за коронавируса и случаев ОРВИ на дистанционное обучение переведены 570 классов в 178 школах.

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