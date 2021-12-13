Тирасполь, 13 декабря, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Ситуацию в Приднестровье накануне и во время выборов пытались накалить власти Молдавии. Об этом 13 декабря заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Дмитрий Синица ИА Красная Весна Тирасполь, Приднестровье

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«Предвыборная ситуация в Приднестровье подогревалась действиями молдавской стороны», — заявил эксперт.

«Сначала президент Молдавии Майя Санду заявила, что приднестровские выборы она не считает легитимными. Потом Молдавией не были допущены иностранные наблюдатели», — добавил политолог.

«Молдавское внешнеполитическое ведомство объявило, что наблюдение за электоральными процессами в регионе нарушает территориальную целостность Молдавии. Это абсурдное заявление, которое направлено на изоляцию Приднестровья», — заявил эксперт.

«Международное сообщество, по мысли Кишинева, не должно получать информацию о ситуации в Приднестровье иначе, как из рук Кишинева» — заключил Шорников.

Напомним, что 12 декабря в Приднестровье состоялись президентские выборы. Накануне выборов, 10 декабря, из Молдавии безо веских причин была выдворена Наталья Нарочницкая, российский учёный и политолог.