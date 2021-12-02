Москва, 2 декабря, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Новогодние каникулы (с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года) не собираются продлевать подавляющее большинство жителей России (80%). Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

В 2022 году планируют увеличить количество дней отдыха в Новый год 9% опрошенных. 5% хотели брать отпуск до 31 декабря, 4% — сразу после 9 января. Пока не решили 11% респондентов.

Чаще остальных планируют увеличить продолжительность зимних каникул люди моложе 34 лет: из них 8% — сразу после январских праздников. В 2019 году продлевали зимние каникулы отпусками и отгулами 15%, в 2020 году — 9%.

Опрос проведен 7 — 10 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 370 населенных пунктах.

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