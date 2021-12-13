Москва, 13 декабря, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Интернет-компании и правообладатели подпишут новый меморандум о пиратстве. Об этом пишут «Ведомости».

Сайт закрыт

В обновлённой версии меморандума появится мера по удалению сайтов, содержащих пиратский контент. Если на одном домене число «ворованных» ссылок будет более ста, то его удалят из поисковой выдачи. Одними из первых кандидатами на блокировку стали ресурсы Kinogo, Lostfilm, Filmix и другие.

Добавим, что на легальные площадки нововведения распространятся не будут. К таким ресурсам относятся официальные сайты органов власти, интернет-СМИ, соцсети, а также видеосервисы, включенные в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора.