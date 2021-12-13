Вильнюс, , 13:09 — REGNUM Заявление об отставке подал премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните министр коммуникаций и транспорта страны Марюс Скуодис из-за ситуации с транзитом удобрений белорусской компании «Беларуськалий». Он заявил об этом 13 декабря, его слова приводит агентство BNS.

Литва Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Вчера отправил (заявление об отставке), но, вероятно, что регистрация будет сегодняшней датой», — сказа Скуодис.

Также 10 декабря прошение об отставке литовскому премьер-министру подал глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис.

При этом 9 декабря и Ландсбергис, и Скуодис заявили, что они подадут в отставку в случае, если подтвердится внесение предоплаты компанией «Беларуськалий» по договору с литовской государственной железнодорожной компанией «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы»), несмотря на вступившие ранее в силу американские санкции против Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили в Варшаве возможные санкции против Белоруссии.