Вильнюс, 13 декабря, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Заявление об отставке подал премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните министр коммуникаций и транспорта страны Марюс Скуодис из-за ситуации с транзитом удобрений белорусской компании «Беларуськалий». Он заявил об этом 13 декабря, его слова приводит агентство BNS.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

«Вчера отправил (заявление об отставке), но, вероятно, что регистрация будет сегодняшней датой», — сказа Скуодис.

Также 10 декабря прошение об отставке литовскому премьер-министру подал глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис.

При этом 9 декабря и Ландсбергис, и Скуодис заявили, что они подадут в отставку в случае, если подтвердится внесение предоплаты компанией «Беларуськалий» по договору с литовской государственной железнодорожной компанией «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы»), несмотря на вступившие ранее в силу американские санкции против Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили в Варшаве возможные санкции против Белоруссии.