Калуга, , 14:14 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 202 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 13 декабря. Днём ранее, 12 декабря, в регионе было зарегистрировано 200 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 61 тыс. 815 человек, 58 тыс. 170 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 тыс. 111 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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