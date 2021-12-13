Вологда, 13 декабря, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Вологодский суд оштрафовал 46-летнего пользователя сети за оскорбление президента Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судов Вологодской области, поводом для возбуждения дела о мелком хулиганстве послужил пост, который вологжанин разместил в соцсети в ноябре 2021 года. В тексте он допустил оскорбительное высказывание в адрес главы государства.

«Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. С учётом финансового положения, вологжанин получил штраф в размере ниже низшего предела, предусмотренной санкцией статьи. Сумма штрафа составила 15 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Ингушетии стал фигурантом уголовного дела после оскорбительного отзыва в соцсети о Дне Победы.