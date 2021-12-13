Владикавказ, , 13:09 — REGNUM Жителям и гостям города Владикавказа для создания праздничного новогоднего настроения достаточно прокатиться на новогоднем трамвае. Ретро-вагон, оформленный в новогодней стилистике, запустили 12 декабря в столице Северной Осетии. В преддверии праздника на нем могут прокатиться все желающие с учетом соблюдения безопасности из-за коронавируса.

Новогодний трамвай Vladikavkaz-osetia.ru

Стартовал новогодний трамвайный маршрут с остановки перед входом в Центральный парк. Ежедневно он будет совершать два бесплатных круга по маршруту: проспект Мира — улица Кирова — улица Маркова — улица Чапаева — проспект Коста — улица Генерала Плиева (ЦУМ) — проспект Мира. В течение поездки, которая длится около 75 минут, пассажиров будут развлекать новогодними фильмами и мультфильмами, предлагать им в пути горячий чай и мандарины.

«Новогодний трамвай будет курсировать вплоть до окончания новогодних праздников, то есть до 9 января каждый день, кроме 31 декабря и 1 января. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, места в вагоне ограничены. В трамвае мы будем предлагать средства индивидуальной защиты», — рассказал начальник управления культуры администрации Владикавказа Руслан Марзоев.