Стокгольм, 13 декабря, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Балтийском море после столкновения датского и британского судов два человека пропали без вести. Об этом сообщили в пресс-службе морской администрации Швеции.

После кораблекрушения. Иван Айвазовский

«Мы все еще ищем двух пропавших без вести. Датский корабль перевернут», — сообщили РИА Новости в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновение судов из Дании и Великобритании произошло 13 декабря около 05.30 мск между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм. Бедствие терпит судно из Дании.

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