Москва, 13 декабря 2021, 13:07 — REGNUM Избыточный «денежный навес», который образовался в мировой экономике, создает ситуацию перегрева финансового рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Финансы
Финансы
geralt

«Избыточный денежный навес, который образовался в мировой экономике, не стоит считать чем-то безобидным. Он все-таки создает ситуацию перегрева финансового рынка, с которой рынок пытается справляться частичными коррекциями, — сказал Колганов. — Могут ли эти коррекции стать глубокими и не приобретут ли они обвального характера, предсказать сложно. Я думаю, что они едва ли примут обвальный характер, потому что очень большая денежная масса выдавлена на финансовый рынок, и она оттуда никуда не денется и будет постоянно создавать спрос на финансовые инструменты. Так что в ближайшее время катастрофических сценариев не просматривается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов указал на самый главный макроэкономический сдвиг, к которому привела пандемия.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист Колганов назвал главную причину роста глобальной инфляции