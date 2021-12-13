Москва, , 13:07 — REGNUM Избыточный «денежный навес», который образовался в мировой экономике, создает ситуацию перегрева финансового рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Финансы geralt

«Избыточный денежный навес, который образовался в мировой экономике, не стоит считать чем-то безобидным. Он все-таки создает ситуацию перегрева финансового рынка, с которой рынок пытается справляться частичными коррекциями, — сказал Колганов. — Могут ли эти коррекции стать глубокими и не приобретут ли они обвального характера, предсказать сложно. Я думаю, что они едва ли примут обвальный характер, потому что очень большая денежная масса выдавлена на финансовый рынок, и она оттуда никуда не денется и будет постоянно создавать спрос на финансовые инструменты. Так что в ближайшее время катастрофических сценариев не просматривается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов указал на самый главный макроэкономический сдвиг, к которому привела пандемия.

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