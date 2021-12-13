Подгорица, , 13:07 — REGNUM Министерство капитальных вложений Черногории 13 декабря заявило, что нет подтверждения обнаружения нефти и газа на черногорском шельфе.

Буровая на шельфе Gazprom.ru

Таким образом, власти опровергли появившуюся СМИ информациюо том, что концессионеры ENI-Novatek обнаружили нефть и газ на шельфе. Бурение скважины проводится в 28 км от черногорского побережья в районе порта Бар.

«Министерство капитальных вложений хочет опровергнуть эту информацию, которая, вероятно, была создана в кулуарах, которые хотят нанести вред как концессионерам, так и государству Черногории», — заявили в министерстве.

Текущее состояние скважины — это глубина 5 954 м, а не 6500 метров, отмечают в министерстве.