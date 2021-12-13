Москва, 13 декабря 2021, 13:06 — REGNUM Фракция ЛДПР пока не будет голосовать по законопроекту о введении QR-кодов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 13 декабря во фракции ЛДПР в Госдуме.
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«Пока ЛДПР не будет голосовать за законопроект о QR-кодах», — сказали во фракции.
Первое чтение законопроекта намечено на 16 декабря.
Второе чтение законопроекта может состояться в январе 2022 года. Об этом ИА REGNUM ранее сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).
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