Ростов-на-Дону, , 13:05 — REGNUM Жительница Ростова-на-Дону ради дополнительного заработка перевела брокерам-мошенникам 11 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 13 декабря.

Телефонный мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

Жертвой мошенников стали жительница Первомайского района. Женщина ответила на телефонный звонок и начала следовать инструкциям мнимых сотрудников финансовой биржи. Потерпевшей было предложено вложить сбережения в проведение валютных операций, а также в покупку и продажу акций международных организаций на биржевых площадках. Взамен были обещаны высокие проценты.

Ростовчанка стала переводить со своего электронного кошелька различные суммы. Однако обналичить инвестиции уже не удалось. Сумма хищений превысила 11 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ"Мошенничество в особо крупном размере».