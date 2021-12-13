Москва, 13 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Самый главный сдвиг, к которому привела пандемия, — это чрезвычайно высокая степень насыщения экономики добавочной денежной массой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что пандемия сдвинула макроэкономические балансы.

Инфляция

«Самый главный сдвиг в макроэкономическом балансе, к которому привела пандемия, — это чрезвычайно высокая степень насыщения экономики добавочной денежной массой, — сказал Колганов. — При этом я не считаю, что этот избыток денежной массы является причиной инфляции, которая сейчас развивается в мировой экономики. Я полагаю, что рост денежной массы оказал очень небольшое влияние на инфляцию. Потому что подавляющая часть этого роста была утилизирована не в реальной экономике, а на финансовом рынке. И вот высокая активность на финансовом рынке в 2020—2021 годы подпитывалась большой добавочной денежной массой. Собственно говоря, и целью вбрасывания этой денежной массы было как раз поддержание ликвидности на финансовом рынке».

По словам Колганова, на реальный рынок эта денежная масса повлияла в очень небольшой степени.

«Большая часть эффекта вызвана как раз дисбалансами в производственных цепочках. Создаются узкие места, временные дефициты, которые ведут к росту цен», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов связал будущее мировой непродовольственной инфляции с ликвидацией диспропорций, которые породила пандемия.