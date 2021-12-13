Бухарест, , 13:04 — REGNUM Три ученых из Молдавии стали лауреатами специальной премии Академии наук Румынии (АНР) за «вклад зарубежных граждан в развитие румынской культуры и науки». Об этом 13 декабря пишет бухарестская газета «Adevarul».

По данным издания, профессор Дорин Лозовану из Молдавской академии наук получил награду за монографию «Население Румынии на Балканском полуострове», Валентин Бурлаку из Кишиневского агентства военной науки и памяти награжден за работу «Союз Бессарабии с Румынией и его международное признание», а исследователь Мария Дукэ отмечена за научный труд на тему сельского хозяйства в Румынии и Молдавии. Как отмечается в документе АНР, соответствующие награды присуждаются в зависимости от оригинальности каждой предложенной работы и ее вклада в развитие науки Румынии. Продолжительность всей процедуры оценки материала, а также обсуждения и принятия решения составляет два года.

В нынешнем году АНР присудила соответствующую премию в десяти областях, включая филологию и литературу, историю и археологию, а также химию, медицину и информационные технологии. Средства на премиальные выплаты выделяются из госбюджета Румынии.