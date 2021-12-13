Ереван, 13 декабря, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Председателя парламента Армении Алена Симоняна необходимо отравить в отставку. Об этом 13 декабря заявил депутат парламента от оппозиционного блока «Армения» Арцвик Минасян на брифинге.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Армения

Он критически расценил заявление спикера законодательного органа об армянских военнослужащих, находящихся в плену в Азербайджане.

«Председатель парламента выступил с заявлением, которое не только вызывает душевную боль и страдание, но и наносит вред обороноспособности нашей страны», — сказал Минасян.

Депутат не исключил, что это высказывание было санкционировано руководством страны. Он также упрекнул Симоняна в неспособности следить за порядком на заседаниях парламента. Оппозиционные фракции внесли на рассмотрение инициативу об отставке спикера.

Напомним, на прошлой неделе в армянском сегменте интернета пользователи стали распространять видеозапись, на которой Симонян кому-то говорит, что попавшие в плен армянские военнослужащие якобы являются дезертирами. После этого родственники пленных стали выходит на акции протеста в Ереване, требуя, чтобы глава парламента ответил за свои слова.