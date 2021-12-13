София, , 13:02 — REGNUM Известный болгарский ресторатор Петар Цонев переименовал одно из своих кафе на северо-востоке страны в «Парламент» и объявил об обслуживании клиентов, приходящих в заведение без медицинской маски и сертификата о вакцинации против COVID-19. Об этом 13 декабря сообщило Болгарское телевидение.

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По словам владельца кафе, таким образом, он выражает свое несогласие с новым карантинным режимом, предусматривающим послабления для депутатов Народного собрания (парламента) Болгарии, проходящих в здание высшего законодательного органа без соблюдения мер эпидемиологической безопасности. «Парламентарии почему-то могут питаться в своем кафе, не предъявляя «Зеленого сертификата», и это является актом дискриминации сотен тысяч рядовых болгарских граждан, — отметил, в частности, он. — Я решил исправить это положение вещей».

Цонев также призвал своих коллег последовать его примеру. «Можно импровизировать с названиями, главное — чтобы это хоть как-то касалось депутатов, имеющих публичные привилегии», — резюмировал он. При этом сумма штрафа в размере 5000 левов ($2,8 тыс.) ресторатора не пугает.

Напомним, согласно действующему болгарскому законодательству, вход депутатов в корпус Народного собрания осуществляется без предъявления «Зеленого сертификата». Для посещения остальных зданий, включая кафе, театры, библиотеки и крытые рынки, посетителю необходимо иметь при себе ряд документов и средства гигиены.