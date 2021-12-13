Москва, , 13:02 — REGNUM Длинные новогодние каникулы с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года не планируют продлевать подавляющее большинство жителей России (80%). Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Новогодние каникулы Evgeny

Хотят увеличить количество дней отдыха в Новый год 9% граждан. Намерены взять отпуск до 31 декабря 5%, после 9 января — 4%. Пока не приняли решения о продлении праздничных выходных дней 11%

Чаще планируют увеличить продолжительность новогодних праздников люди моложе 34 лет: 7% возьмут отпуск перед 31 декабря, 8% — сразу после 9 января 2022 года. В 2019 году продлевали каникулы отпусками и отгулами 15% граждан, в 2020 году — 9%.

Опрос проведен 7 — 10 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 370 населенных пунктах.