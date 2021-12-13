Мексика под давлением США вводит визы для граждан Бразилии
Мехико, 13 декабря, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Правительство Мексики под давлением США 12 декабря ввело визы для граждан Бразилии, массово мигрирующих в Соединенные Штаты. Об этом сообщает информагентство Brasil de Fato.
Новое требование является результатом давления со стороны правительства США, которое пытается ограничить незаконный въезд бразильцев, бегущих из своей страны через Мексику из-за экономического и политического кризиса.
До 2018 года нелегалы из Бразилии составляли менее 1% общего числа задержанных мигрантов. В 2019 году — уже 2,1%, или 17,9 тысячи бразильцев. В этом году был побит рекорд — задержано 56 900 человек, что составляет 3,3% всех мигрантов. Рост нелегальной миграции связан не только с внутренним кризисом в стран Латинской Америки, но и ожиданиями благоприятной политики главы Белого дома Джо Байдена.
Нелегальная миграция из Центральной Америки вызывает большую озабоченность США. В этом году на южной границе было арестовано 655 тысяч мексиканцев, 283 тысячи гвательмальцев и 319 тысяч граждан Гондураса.