Ханты-Мансийск, , 12:59 — REGNUM В Югре за сутки на 13 декабря обнаружено 198 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 201.

Лидером по числу заражений в регионе является Нижневартовск — 40 случаев за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 13 декабря подтвердили 92 517 случаев заражения коронавирусом, вылечились 85 613 человек.

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