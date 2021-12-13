Симферополь, 13 декабря, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Межнациональное единство — главная потеря, связанная с распадом Советского Союза, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в интервью порталу Украина.ру.

Анастасия Зубарева ИА REGNUM Фонтан «Дружбы народов»

По словам Царёва, народного депутата Рады в 2002—2014 годах, в СССР было меньше межнациональной вражды. Все жили в одной большой стране — в Советском Союзе.

«Не было каких-то делений — «хохлы», «москали», «чурки». Мы все были одинаковые. Мы любили грузин, армян, мы любили друг друга за наши отличия — вспомните советские фильмы!» — сказал Царёв и добавил, что теперь люди разделились, сталкиваясь друг с другом.

Он подчеркнул, что считает развал Советского Союза катастрофой, из которой «до сих пор ещё не выбрались». Ситуация пока не улучшается, развал стал очередным разрушением всего до основания. Прежним таким событием стала революция 1917 года.

«Мы потом героически справляемся с вызовами, но платим за победы дорого. Лучше было бы, что бы Россия как Европа шаг за шагом постепенно развивалась», — сказал политик.

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