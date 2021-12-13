Москва, 13 декабря, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Российская тяжелоатлетка ОльгаТё признана чемпионкой Европы 2021 года после дисквалификации представительницы Азербайджана Боянки Костовой. Об этом 13 декабря сообщил генсекретарь Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

Андрей Пронин ИА REGNUM Тяжёлая атлетика

«Все разбирательства завершены, Европейская федерация тяжёлой атлетики приняла официальное решение, что Ольга Тё является победительницей чемпионата Европы 2021 года», — цитирует Кишкин.

Он добавил, что ФТАР ждёт, когда Костова вернёт золотую медаль, которую ФТАР вручит Ольге Тё в торжественной обстановке. Кроме того, ставшая четвёртой Александра Козлова должна получить бронзовую медаль.

Напомним, в апреле 2021 года в Москве прошёл чемпионат Европы по тяжёлой атлетике. Тё заняла второе место в весовой категории до 59 кг, уступив представительнице Азербайджана Костовой. В сентябре Международная федерация тяжёлой атлетики дисквалифицировала Костову за нарушение антидопинговых правил до 2029 года и аннулировала её результаты.