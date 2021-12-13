Кострома, , 14:02 — REGNUM У медиков филиала детской поликлиники No1 в Костроме не обнаружили коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель главврача городской больницы Костромы по поликлинической работе Галина Зотова.

Филиал поликлиники для детей в Юбилейном Https://www.gb1-kostroma.ru

«У трёх медсестёр, двух регистраторов и врача коронавирус не подтвердился. Медики больны ОРВИ, у врача зафиксирована пневмония».

Напомним, филиал в микрорайоне Юбилейном обслуживает 2,7 тысячи детей. С 13 декабря учреждение временно закрыли из-за нехватки кадров и плохого самочувствия большей части медиков.

По прогнозам главврача городской больницы Евгений Нечаева, филиал вновь откроется в январе 2022 года. До этого момента приём детей будут вести в основном здании поликлиники на улице Димитрова. Медики предупреждают, что время ожидания врачебной помощи для детей и подростков может увеличиться, но просят граждан отнестись к вынужденной мере» с пониманием».

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