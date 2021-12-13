Белгород, 13 декабря, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Бюджет Белгородской области на 2022 год и плановый период 2023 — 2024 годов принят 13 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания. В главном финансовом документе рекордные расходы и дефицит.

Https://belregion.ru Заседание Белгородской областной думы

Доходы областного бюджета в 2022 году составят 138 млрд рублей. Расходы запланированы в рекордной сумме 165 млрд рублей. Источники покрытия максимального дефицита региональной казны уже определены — область получила весомые отчисления по налогу на прибыль, и, по данным пресс-службы заксобрания, остаток средств на счетах позволит покрыть дефицит практически полностью.

«Что касается бюджета в целом, то основным источников доходов традиционно остаётся налог на прибыль, в общей структуре доходов на него приходится почти 60%. Второй по поступлениям — налог на доходы физических лиц, затем идут акцизы и налог на имущество организаций. Основой формирования расходной части бюджета стали 17 госпрограмм, на их финансирование приходится около 90% всех бюджетных отчислений. При этом, финансированием социальных направлений с учётом капвложений превышает 60%», — уточнили в облдуме.

Расходы на здравоохранение увеличатся на три миллиарда рублей. На помощь по улучшению жилищных условий 2 333 гражданам направят 2,9 млрд рублей, ещё миллиард предусмотрен на обеспечение жильём 147 многодетных семей.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Белгородской области на 2021 года был принят с доходной частью в размере 96,2 млрд рублей, расходы составляли 103,8 млрд рублей.