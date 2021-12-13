Москва, 13 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. О том, что в 2021 году 31 декабря объявлено выходным днем, не знала треть участников опроса сервиса «Работа.ру», результаты которого 13 декабря приводит РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM 31 декабря

Уточняется, что в исследовании принимало участие свыше пяти тысяч пользователей из всех российских регионов.

Вместе с тем, 15% респондентов рассказали, что они все равно будут работать в последний день года и 80% из этого числа — работники розничных торговых сетей. Также еще 11% опрошенных сообщили, что отработают 31 декабря неполный рабочий день и из это числа 68% работники транспортных и логистических организаций.

При этом большая часть участников опроса заявила, что редко отдыхала в указанную дату на протяжении последних лет — 29% респондентов работали в обычном режиме и еще 27% — по сокращённому рабочему дню. Вместе с тем 25% заявили, что и до этого не работали 31 декабря, а 19% — что иногда работали, а иногда — нет.

Также в ответ на вопрос о том, что они будут делать в последний день года 45% заявили, что будут готовить еду к новогоднему столу, по 29% — смотреть праздничные фильмы или просто отдыхать и ждать праздника, 23% — сделают уборку, 15% — украсят квартиру и еще 11% намерены отправиться за подарками.

Кроме того, 10% респондентов заявили, что намерены выспаться перед новогодней ночью, 9% — 31 декабря будут в гостях, 8% — хотят пойти гулять и еще 7% — уедут в другой город или в другую страну.