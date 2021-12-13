Москва, 13 декабря 2021, 12:50 — REGNUM Законопроект о введении в России QR-кодов Госдума может обсудить во втором чтении в январе 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).
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«Второе чтение состоится согласно регламенту, это законопроект совместного ведения», — сказал Пискарёв.
Согласно регламенту Госдумы законопроекты совместного ведения направляются в месячную рассылку в регионы. Первое чтение инициативы запланировано на 16 декабря 2021 года.
Ранее глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев сообщил о необходимости глубокой проработки законопроекта.
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