Тирасполь, , 13:40 — REGNUM Оппозиция в Приднестровье в лице тех людей, которые выступают с критикой власти, не представила реальной альтернативы развития. Об этом ИА REGNUM заявил 13 декабря директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Президент ПМР Вадим Красносельский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Те фигуры, которые сейчас выступают с критикой власти, так и не предложили альтернативной программы развития Приднестровья», — заявил эксперт.

«Люди удовлетворены в главном: государственность Приднестровья сохраняет фактический суверенитет, в регионе надежно поддерживается атмосфера мира и стабильности, Тирасполь по-прежнему стремится к развитию отношений с Россией», — констатировал Шорников.

«Есть и поводы для недовольства: уровень жизни в республике оставляет желать лучшего, и, конечно, неблагоприятно на настроениях людей сказывается продолжающаяся пандемия и ковидные ограничения», — заключил политолог.

Напомним, что 12 декабря в Приднестровье состоялись выборы президента республики. Подготовка в выборам и сами выборы прошли в спокойной обстановке.