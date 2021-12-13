Мадрид, , 12:48 — REGNUM Первая партия детских вакцин от COVID-19 в количестве 1,3 миллиона доз от компании Pfizer для детей в возрасте от пяти до 11 лет — прибывает в Испанию 13 декабря. Об этом пишет агентство EFE.

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После прибытия в Испанию минздрав страны распределит их среди регионов, а применение вакцин начнётся 15 декабря.

Вакцинация, которая начнется с детей, подверженных наибольшему риску, а также которые находятся в старших возрастных группах (10 и 11 лет), будет проводиться в основном в медицинских центрах и местах, уже созданных для вакцинации взрослых, таких как центры вакцинации и больницы.