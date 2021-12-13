Париж, 13 декабря, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон начал визит в Венгрию с посещения кладбища и могилы философа Агнеса Хеллера, умершей в 2019 году, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Она была борцом за антитоталитаризм, за свободу, за Европу, свободная женщина и воин», — говорится в заявлении президента Франции.

Глава государства проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В завершение поездки президент встретится на саммите Вышеградской группы с лидерами Польши, Словакии и Чехии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франциивстретится 13 декабря в Будапеште с премьер-министром Венгрии.