Москва, 13 декабря, 2021, 12:46 — ИА Регнум. С начала 2021 года программой туристический кешбэк воспользовались почти 1,7 миллиона жителей России. Об этом сегодня, 13 декабря, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, сообщается на сайте ведомства.

Арктический туризм

По её словам, российские граждане суммарно приобрели туров более чем на 34 млрд рублей. В виде кешбэка на банковские карты вернулось 6,7 млрд рублей. Более 50% туристов отправились в поездки по России только благодаря данной программе.

За счет реализации программы туристического кешбэка регионы России получили около 70 млрд рублей прибыли в низкий туристический сезон. В периоды проведения акции рост бронирований по внутренним направлениям составлял более 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с января 2022 года начнутся продажи туров в рамках очередного этапа программы туристического кешбэка.

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