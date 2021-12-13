Ульяновск, , 12:46 — REGNUM В Ульяновской области жители продолжают умирать от ковида. Такие обновлённые сведения приводит федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

По данным на 13 декабря, с начала пандемии в Ульяновской области скончались 3549 пациентов с коронавирусом. Из них за последние сутки от осложнений, вызванных ковидом, умерли 13 человек.

Отметим, что 11 декабря в Ульяновской области умерли 14 ковидных больных, до этого двое суток подряд регистрировали по 12 летальных исходов. В целом смертность от ковида составляет 3,1% (от количества выявленных случаев заражения коронавирусом).

Напомним, что в декабре ульяновские врачи спасли жизнь пациентки с опухолью сердца и коронавирусной инфекцией. Её прооперировали, вырезав новообразование.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области сделано почти 1,53 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в регионе остаются свыше 16,8 тыс. жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области стали реже болеть ковидом