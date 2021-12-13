Кабул, , 12:45 — REGNUM Ряд жителей афганской провинции Баглан утверждают, что, хотя они остро нуждаются в помощи, они пока не смогли её получить. Между тем, официальные лица администрации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Баглан заявляют, что на данный момент они собрали 50 000 заявлений от людей, имеющих право на получение помощи, и что теперь ими будет произведено распределение помощи.

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

Салима — жительница уезда Дехна Гури провинции Баглан, укрывшаяся в Пули-Хумри около года назад от войны, сейчас он живет в районе Кишлак города Пули-Хумри. Она говорит, что после недавних событий и прихода к власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), финансовое положение ее семьи ухудшилось, и эта ситуация вынудила ее приехать в один из пунктов распределения помощи в городе Пули-Хумри.

«Наш дом далеко, — добавляет Салима. — Я прихожу сюда каждый день, меня очень утомляют эти поездки, но я не получаю никакой помощи. Просьбы бедняков никого не волнуют, помощь распределяется среди богатых. Я не получала никакой помощи от прежнего правительства, о которой ходатайствовала, вплоть до прихода правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Еще больше, чем Салима, ожидает помощи мужчина в середине очереди, который потерял обе ноги и сидит в инвалидном кресле. Мохаммад Казим — житель центрального Баглана, которого война заставила приехать в город Пули-Хумри. Он единственный кормилец в своей семье из двенадцати человек. При предыдущем правительстве он шил обувь, а теперь, когда остался без работы, он пришел за помощью. Мохаммад Казим говорит, что однажды получил помощь при предыдущем правительстве, но после недавних событий он не может ее получить. По его словам, инвалиды, которые поддерживают свои семьи, заслуживают помощи, и поэтому призывает местные власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уделять им приоритетное внимание.

Недавно денежная и продовольственная помощь была предоставлена двумстам семьям, в том числе семьям трудоспособных людей, но ничего из этой помощи не дошло до Мохаммада Казима.

Ряд жителей Баглана также жалуются на то, что помощь не доходит до нуждающихся. Назир, житель Пули-Хумри, говорит, что обращается за помощью в течение двух месяцев, но до сих пор ничего не получил.

Между тем Шахзада Халик, глава отдела по делам беженцев администрации «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Баглан, заявил, что у его департамента нет ресурсов для оказания помощи, и он только собирает заявления тех, кто в ней нуждается, и передает их агентствам по оказанию помощи.

«На данный момент собрано 50 тысяч заявлений от нуждающихся, и теперь очередь агентств действовать», — говорит он.

В провинции Баглан выстраиваются длинные очереди за помощью, поскольку безработица и бедность в стране достигли рекордного уровня. Ряд международных организаций предупредили о гуманитарной катастрофе в Афганистане и призвали к немедленной международной помощи Афганистану.