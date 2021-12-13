Тольятти, Самарская область, , 12:50 — REGNUM Большое количество тюльки (кильки) оказалось в замкнутых малых водах из-за обмеления Волги в Самарской области. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба центра управления регионом.

Сушка и жарка рыбы для кильки в томате Александр Полегенько © ИА REGNUM

Жители в социальных сетях забили тревогу, поскольку на Муравьиных островах они обнаружили большое количество тюльки (кильки), запертой в затонах.

По мнению специалистов института экологии Волжского бассейна РАН, возможно, это произошло из-за отсутствия укрытий, затонов в условиях обмеления водохранилища.

«Лед еще не сформировался. Из-за обмеления Волги, рыба в архипелаге Муравьиных островов оказалась в замкнутых малых водах. Килька — это вид-вселенец, живет в Каспийском море, после создания водохранилища стала активно расселяться на север. Однако вид обитает около поверхности и чувствителен к волнобою, скрывается в затонах. Сейчас — теплая зима, и лед медленно намерзает, также имеется обмеление и сокращение численности хищников, которые активно потребляют кильку. Но на данный момент их недостаточно», — приводит пресс-служба слова заместителя директора по науке, института экологии Волжского бассейна Александра Файзулина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре возбудили дело после загрязнения почвы из-за складирования снега.