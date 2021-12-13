Иркутск, , 12:43 — REGNUM В Иркутской области сотрудники территориального МЧС РФ оживили двух кошек с помощью дыхательных аппаратов, сообщает 13 декабря канал tvdno.

Кошка Pixabay.com

Сотрудники приехали на вызов о пожаре в жилом доме, и обнаружили пустую квартиру, пылающую в огне. После ликвидации огня они заметили двух кошек, не подающих признаков жизни.

В итоге спасатели вытащили животных на улицу и вернули «назад», как заявили в пресс-службе МЧС: «При помощи дыхательных аппаратов кошкам подавался воздух под давлением, а пожарные проводили непрямой массаж сердца. Через несколько минут животные задышали, а ещё через некоторое время пришли в себя».

Напомним, всего за минувшие выходные (11−12 декабря 2021 года) на территории Иркутской области было зарегистрировано 34 пожара. Один человек погиб, эвакуированы — 332. В частности, 11 декабря в иркутском ТЦ «Версаль» из-за возгорания проводки потребовалась массовая эвакуация.

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