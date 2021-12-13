Тирасполь, , 13:37 — REGNUM Реальных конкурентов у действующего президента Приднестровья Вадима Красносельского нет. Об этом заявил 13 декабря ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Вадим Красносельский Vkrasnoselsky.ru

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«Подготовка к выборам проходила в достаточно спокойной и даже будничной обстановке», — заявил эксперт.

«В отличие от президентских кампаний 2011 и 2016 годов, нынешние президентские выборы в Приднестровье не несут каких-либо сенсаций», — констатировал Шорников.

«По итогам прошедших пяти лет действующий президент Вадим Красносельский не имеет реальных конкурентов, а власть в Приднестровье фактически лишена оппозиции», — заключил политолог.

Напомним, что 12 декабря в Приднестровье состоялись президентские выборы.