Новосибирск, , 12:43 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 13 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 392 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 385 случаев.

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«Скончались одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 72 года, 79 лет, 88 лет и женщины в возрасте 62 года, 64 года, 65 лет, 67 лет, 74 года, 82 года, 86 лет. Всего в регионе умерли 3987 человек», — уточнил оперштаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 87 839 случаев заражения коронавирусом, в том числе — у 9625 детей; 59 334 пациента выписаны с выздоровлением (+97 за сутки).