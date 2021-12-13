Москва, 13 декабря, 2021, 12:42 — ИА Регнум. На мировых непродовольственных рынках ситуация с ростом инфляции будет зависеть от того, как продолжат восстанавливаться международные экономические связи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

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«Что касается непродовольственных рынков, то здесь очень много будет зависеть от того, как будут восстанавливаться международные кооперационные связи, которые пандемия очень сильно расшатала, — сказал Колганов. — Восстановление экономики в целом ряде стран стало происходить быстрее, чем рост производства сырья и материалов. Поэтому образовался повышенный спрос на сырье и материалы и, соответственно, рост цен на многие металлы, на топливо и на другие сырьевые товары. Все это, естественно, влияет на цену готовых изделий. В частности, были сообщения о скором подорожании бытовой техники именно из-за того, что идет рост цен на материалы, из которых она сделана».

По словам экономиста, от того, как быстро будут ликвидированы эти диспропорции, зависит будущее инфляции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал о том, столкнется ли мир с третьей волной инфляции.