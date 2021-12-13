Сеул, , 12:42 — REGNUM Южная Корея, Китай, США и КНДР «принципиально» могут объявить официальное завершение Корейской войны. Об этом заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, передает BBC.

По его словам, в настоящий момент переговоры по данному вопросу не начались.

На начало обсуждения повлияет условия со стороны КНДР, при этом Пхеньян готов к переговорам, если Вашингтон прекратит «враждебную политику» в отношении страны, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Южной КореиСо Укпоручил высокопоставленным военным чиновникам сохранять политический нейтралитет перед президентскими выборами, акцентировав внимание на том, что вооружённые силы являются «последним оплотом национальной обороны».

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