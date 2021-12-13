Лима, 13 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Перу 12 декабря запросило у посольства Перу в Испании официальную информацию о содержании встречи президента конгресса Марии дель Кармен Альва с испанскими парламентариями, во время которой Альва высказалась против исполнительной власти и поставила под сомнения легитимность президентство Педро Кастильо. Об этом сообщает перуанская газета Andida.

Gob.pe Педро Кастильо

Против президента конгресса выдвинуты обвинения в нарушении конституции, конгресс требует снятия Альвы с должности. Вице-президент республики Дина Болуарте заявила о своем непринятии того, что «человек, представляющий нашу страну, создает международную нестабильность для демократически избранного правительства».

Представители посольства Перу отказались отвечать на вопросы СМИ. МИД Перу опубликовало сообщение о том, что оно намеревается «действовать в соответствии с принципами прозрачности и уважения к перуанским гражданам и в скором времени предоставит отчет о произошедшем».